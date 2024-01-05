والي جهة الشمال لمنتخبي طنجة :” التخلويض يهدر زمن التدبير “

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي ، منتخبي طنجة إلى تجاوز الخلافات السياسية وتغليب المصلحة العامة والحرص على خدمة المواطنين ، وذلك خلال اجتماع احتضنه مقر ولاية الجهة أمس الخميس .

وقالت مصادر “هبة بريس ” ، إن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من الملفات العالقة والمشاكل التي تعاني منها مدينة طنجة، وحضره عدد من المسؤولين السياسيين والترابيين ، على رأسهم عمدة المدينة ورؤساء المقاطعات الأربع الى جانب رئيس جماعة اجزناية ورئيس جماعة أصيلة.

وحث الوالي التازي منتخبي المدينة على تغليب المصلحة العامة للمدينة المقبلة على احتضان عدد من التظاهرات الرياضية القارية والعالمية ، مشيرا إلى أن تجنب “التخلويض ” في الممارسة السياسية كفيل بتفادي المشاكل والصراعات الضيقة التي من شأنها هدر زمن التدبير .

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