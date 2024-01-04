حكيمي: سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني وسنفعل كل شيء لإسعاد الجماهير

أبدى الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي سعادته بالانضمام لمعسكر أسود الأطلس تحضيرا للمشاركة في “الكان”.

وقال حكيمي في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “سعيد بالتواجد هنا مع رفاقي من أجل التحضير بشكل جيد للكان، وأنا سعيد للغاية كما أن اللاعبون استقبلوني بشكل كبير”.

وأضاف: “أشكر الجماهير على الدعم، يقفون دائما معي في الأوقات الصعبة والجيدة، وسنفعل كل شيء من أجل تحقيق شيء مميز مع المنتخب وإسعاد الجماهير”.

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