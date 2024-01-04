حكيمي: سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني وسنفعل كل شيء لإسعاد الجماهير

حكيمي: سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني وسنفعل كل شيء لإسعاد الجماهير

2024-01-04 / 23:00
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أبدى الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي سعادته بالانضمام لمعسكر أسود الأطلس تحضيرا للمشاركة في “الكان”.

وقال حكيمي في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “سعيد بالتواجد هنا مع رفاقي من أجل التحضير بشكل جيد للكان، وأنا سعيد للغاية كما أن اللاعبون استقبلوني بشكل كبير”.

وأضاف: “أشكر الجماهير على الدعم، يقفون دائما معي في الأوقات الصعبة والجيدة، وسنفعل كل شيء من أجل تحقيق شيء مميز مع المنتخب وإسعاد الجماهير”.

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