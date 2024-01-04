بونو: تحضيراتنا للكان تمر في ظروف جيدة وهذه رسالتي للجماهير المغربية

بونو: تحضيراتنا للكان تمر في ظروف جيدة وهذه رسالتي للجماهير المغربية

2024-01-04 / 23:09
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أكد الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي سعادته بالتواجد في معسكر أسود الأطلس تخضيرا للمشاركة في “الكان”.

وقال بونو في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “التدريبات تمر في ظروف جيدة، وهناك تركيز كبير من اللاعبين قبل المشاركة في الكان”.

وأضاف: “لدينا لاعبون جدد هنا داخل المجموعة، لكن عقلية الفوز حاضرة بشكل قوة من أجل تحقيق هدفنا في كأس أفريقيا”.

وتابع: “أشكر الجماهير المغربية على الدعم والمساندة، ونتمنى منهم الاستمرار في دعمنا من أجل تحقيق هدفنا المنشود في الكان”.

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