بونو: تحضيراتنا للكان تمر في ظروف جيدة وهذه رسالتي للجماهير المغربية

أكد الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي سعادته بالتواجد في معسكر أسود الأطلس تخضيرا للمشاركة في “الكان”.

وقال بونو في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “التدريبات تمر في ظروف جيدة، وهناك تركيز كبير من اللاعبين قبل المشاركة في الكان”.

وأضاف: “لدينا لاعبون جدد هنا داخل المجموعة، لكن عقلية الفوز حاضرة بشكل قوة من أجل تحقيق هدفنا في كأس أفريقيا”.

وتابع: “أشكر الجماهير المغربية على الدعم والمساندة، ونتمنى منهم الاستمرار في دعمنا من أجل تحقيق هدفنا المنشود في الكان”.

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