الدوري الإسباني.. برشلونة يقتنص فوزا مثيرا أمام لاس بالماس

فاز فريق برشلونة على نظيره لاس بالماس، مساء الخميس، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ 19 بالدوري الإسباني.

وسجل منير الحدادي الهدف الأول لفريق لاس بالماس في الدقيقة 13، بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها الحدادي بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 56 بهدف لفيران توريس بعد تسديدة بباطن القدم من توريس على يسار الحارس استقرت داخل الشباك.

وفي الدقيقة 90+3، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح برشلونة سجلها بنجاح إلكاي جوندوجان.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد لاس بالماس إلى 25 نقطة في المركز العاشر.

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