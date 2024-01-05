ياسين بونو يثير الجدل في السعودية

أثار إستبعاد حارس الأسود ياسين بونو، من جائزة أفضل حارس مرمى لشهر دجنبر الماضي، جدلا في المملكة العربية السعودية.

وتم الاقتصار على السينغالي إدوارد ميندي من نادي الأهلي، والكوري الجنوبي كيم سيونغ من نادي الشباب للمنافسة على الجائزة .

وعزى المتتبعون استبعاد حارس عرين الأسود من المنافسة على الجائزة رغم ما قدمه من مستويات كبيرة في مباريات البطولة مع ناديه الهلال, من أجل افساح الفرصة لتشجيع حارس أخر, علما أن ياسين فاز بذات الجائزة شهري أكتوبر ونونبر.

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