تشافي يسب والدة حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس

تشافي يسب والدة حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس

2024-01-05 / 11:26
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كشفت صحيفة “ماركا” ان تشافي مدرب برشلونة شتم والدة الحكم بابلو غونزاليس , والذي أدار مباراة الفريق الكتالوني أمام لاس بالماس.

ولعب تشافي دور البطولة في واحدة من أكثر اللحظات توترًا في المباراة، ففي الدقيقة 20 ادعى سيرجي روبرتو تعرضه لخطأ لكن الحكم منحه “بطاقة صفراء” بعد غضب اللاعب.

ولم يكن روبرتو الوحيد الذي حصل على “بطاقة صفراء” فقد أشهر الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس “البطاقة الصفراء” في وجه تشافي الذي قال: “يا لها من لعنة”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأن تشافي شتم والدة الحكم, وبحسب “ماركا”، فإن تعليق تشافي يعني “الازدراء”، وكان ينبغي طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، لكن يبدو أن الحكم لم يسمعه.

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