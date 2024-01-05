سبتة ..انتشال جثة شاب مجهول الهوية بشاطئ المدينة المحتلة
هبة بريس - مكتب طنجة
انتشلت بحرية الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة جثة شاب، مجهول الهوية، ظهرت بشاطئ المدينة أول أمس وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية .
وقالت المصادر ذاتها ، إن الأمن الاسباني فتح تحقيقا لتحديد هوية صاحب الجثة الذي انتشل من مياه الشاطئ مرتديا ملابس السباحة ، حيث يرجح أن يكون أحد المهاجرين ممن يحاولون الوصول الى الثغر المحتل سباحة .
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمدينة سبتة ، في انتظار التعرف على هوية صاحب الجثة .
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4 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ارحمه واغفر له
معرفتش علا بنادم كيضحي ب راسو باش يحرق
لي كيدوز م البحر واش معزيزاش عليه الروح ديالو