سبتة ..انتشال جثة شاب مجهول الهوية بشاطئ المدينة المحتلة

2024-01-05 / 11:56
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هبة بريس - مكتب طنجة

انتشلت بحرية الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة جثة شاب، مجهول الهوية، ظهرت بشاطئ المدينة أول أمس وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية .

وقالت المصادر ذاتها ، إن الأمن الاسباني فتح تحقيقا لتحديد هوية صاحب الجثة الذي انتشل من مياه الشاطئ مرتديا ملابس السباحة ، حيث يرجح أن يكون أحد المهاجرين ممن يحاولون الوصول الى الثغر المحتل سباحة .

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمدينة سبتة ، في انتظار التعرف على هوية صاحب الجثة .

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