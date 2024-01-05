بأمر من تبون.. الجزائر تحقق في سفر شاب لفرنسا بحجرة عجلات طائرة
فتحت السلطات الجزائرية، يوم الخميس، بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، تحقيقا في حادثة تسلل شاب، الأسبوع الماضي، إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي بفرنسا.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المدير العام للأمن الداخلي فتح بأمر من تبون، تحقيقا معمقا في حادثة تسلل شاب، الأسبوع الماضي، إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي بفرنسا، بغرض الهجرة غير الشرعية.
ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الداخلية جاء فيه: “بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فتح المدير العام للأمن الداخلي تحقيقا ابتدائيا معمقا في حادثة تسلل الشاب رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي في الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحا يوم 2023/12/28 في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي، حيث ضبط هناك”.
وأضاف البيان أن التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الداخلي كشفت “تحديد المسؤولية المباشرة لسبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار”.
وتابع البيان قائلا إن التحقيقات كشفت أيضا “المسؤولية المباشرة لتقني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية إلى المدير التقني التابع للخطوط الجوية الجزائرية ومدير مطار وهران والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران”.
واختتم البيان بالقول: “سيتبع ذلك اتخاذ إجراءات إدارية خاصة تشمل المسؤولين الجهويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
16 تعليقات
غريب أمر هذه الدولة ، هل البحث في هذه النازلة الذي هو من صلاحية الأمن والقضاء يحتاج إلى أمر مسؤول؟
هل الأمر يستدعي تدخل رئيس الدولة في هذه الحالات ، من هنا تبدو ملامح النظام العسكري واضحة في هذا البلد المقهور، فهو بوز عسكري.
أين حراس المطار للطائرات..
يجب محاسبة المسؤولين عن هاته الفعلة والجريمة الإنسانية..
الجزائر بلاد الغرائب والعجائب..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
انه موت محقق للشاب الذي ذهب في حجرة العجلات..
العفو عند المقدرة …
حادث بسيط سيؤدي بعشرات المسؤولين الامنيين..
عليهم تشديد الإجراءات الأمنية بخصوص كل كبيرة وصغيرة..
الحمد لله على سلامتو ملي منع ..
انفلات أمني أدى إلى كارثة ..
تحية تقدير واحترام للشرطة…
الحمدالله والشكر وصل سلامات الدولة تتحمل المسؤولية الاجتماعية والقانونية ماهو اسباب أن يخطار هذا انسان الهروب من دولة فيها الخيرات
هدا دليل على ضعف المراقبة في المطارات في الجزاءر بلاد القوى الضاربة
هدا دليل على ضعف المراقبة في مطارات الجزاءر القوة الضاربة