سلسلة محلات مصرية تدخل السوق المغربية لمنافسة متاجر “بيم” التركية

2024-01-05 / 12:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت إدارة مجموعة “كازيون” المصرية الاسثتمار في السوق المغربية عبر ضخ رساميل مهمة لافتتاح عشرات المحلات التجارية المعروفة ب”متاجر القرب” في عدد من المدن المغربية.

و تسعى الشركة المصرية لمنافسة “بيم” التركية التي تسيطر على حصة مهمة من سوق متاجر التجزئة أو متاجر القرب بالأحياء السكنية، حيث شرعت مجموعة “كازيون” في إطلاق عدد من متاجرها كان أولها بمدينة المحمدية.

و تسعى كازيون” حسب برنامجها الاسثتماري في المغرب إلى افتتاح 200 متجر خلال عامين والوصول إلى 600 متجر خلال 5 سنوات، وهو ما يكفي لتجاوز أداء العلامة التجارية التركية بيم الموجودة منذ 10 سنوات في المغرب.

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‫7 تعليقات

  5. فتح واحد حدا الدار عندي الاخوة الاثمنة جد مناسبة كنتمنى استمروا هاكذا ومتكون غير المرحلة الاولى فقط لاستقطاب الزبائن

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  6. حنا نبقاو غي ندخلو الاجانب ها مصر ها تركي وماذا عن المغربي مول الحانوت مسكين لكسلف الدرب ولكبرنا معاه

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