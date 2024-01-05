سلسلة محلات مصرية تدخل السوق المغربية لمنافسة متاجر “بيم” التركية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قررت إدارة مجموعة “كازيون” المصرية الاسثتمار في السوق المغربية عبر ضخ رساميل مهمة لافتتاح عشرات المحلات التجارية المعروفة ب”متاجر القرب” في عدد من المدن المغربية.
و تسعى الشركة المصرية لمنافسة “بيم” التركية التي تسيطر على حصة مهمة من سوق متاجر التجزئة أو متاجر القرب بالأحياء السكنية، حيث شرعت مجموعة “كازيون” في إطلاق عدد من متاجرها كان أولها بمدينة المحمدية.
و تسعى كازيون” حسب برنامجها الاسثتماري في المغرب إلى افتتاح 200 متجر خلال عامين والوصول إلى 600 متجر خلال 5 سنوات، وهو ما يكفي لتجاوز أداء العلامة التجارية التركية بيم الموجودة منذ 10 سنوات في المغرب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
حسن حيت كل ما زادت المنافسة الا و يطيح الثمن
Ahsen haja ghaydiro ymkn
من الجيد تجاوز أداء العلامة التجارية التركية بيم
فرحت بهذا الخبر ولكن كنتمنى تكون الجودة والثمن المناسب
فتح واحد حدا الدار عندي الاخوة الاثمنة جد مناسبة كنتمنى استمروا هاكذا ومتكون غير المرحلة الاولى فقط لاستقطاب الزبائن
حنا نبقاو غي ندخلو الاجانب ها مصر ها تركي وماذا عن المغربي مول الحانوت مسكين لكسلف الدرب ولكبرنا معاه
ايوا والمغرب اش عندو لا جودة لا متاجر غير الزيادة على المواطن