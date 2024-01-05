بعد كليب “أبالي أبالا”.. أيوب عنباوي يصدر “كان كيسحابلي”

هبة بريس

أصدر المغني، أيوب عنباوي فيديو كليب جديد، بعنوان “كان كايسحابلي” على قناته الرسمية على موقع اليوتيوب

وتعود كلمات هذا المولود الجديد إلى أيوب عنباوي، وعلى المستوى الموسيقي، اختار أيمن ناصيري “Divenchi music”، المزج بين ألحان دول المغرب العربي، في محاولة منه إخراج أيوب عنباوي عن ما ألفه جمهوره، في ستيل الألحان التي يتبناها. بمشاركة الطفل زياد جباري، الموهبة الصاعدة، ومن اخراج سفيان المويزغ تحت إشراف منير زهيد. و ل” Mix mastering” يونس التباتي .

أغنية ” كان كيسحابلي” فصل جديدا في رحلة أيوب الفنية، حيث تسلط الضوء على أهمية السعي وراء الأشياء التي نؤمن بها، رغم ضغوطات الحياة. كما تشير إلى أنه هناك دائما بصيص أمل. وتمثل، حيث سلط الضوء على دور العائلة في حياة الإنسان البسيط، وعدم وجود تضحية من طرف العائلة عادة. نظرا لبساطتها في الحياة، واقتصارها على البحث عن لقمة العيش.

وقد كان أخر عمل فني لأيوب عنباوي كليب أغنية ، “باراكا”، التي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب، بالإضافة إلى أغنية أبالا يا بالي التي عرفت نجاحا كبيرا تجاوز 74 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp