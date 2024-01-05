تزامنا و انطلاقة دعم السكن.. مبيعات الإسمنت ترتفع و تحقق أرقاما قياسية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت مع بداية هذا العام عملية التسجيل للاستفادة من برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة، و هو ما سيساهم في إنعاش القطاع العقاري مما دفع عددا من المقاولين و المنعشين و الشركات العقارية لرفع سرعة الاستجابة للطلب المتزايد على السكن.

موازاة مع ذلك، بلغت مبيعات الإسمنت، عند متم دجنبر الماضي، 12,51 مليون طن، بارتفاع نسبته 0,19 في المائة مقارنة بسنة 2022، بحسب ما أفادت به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه تم خلال شهر دجنبر الماضي لوحده، تسليم ما يعادل 1,12 مليون طن من الإسمنت، بارتفاع نسبته 19,1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2022.

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