تقرير.. المغاربة خصصوا مبالغ أكبر للتأمين على مخاطر وفاتهم

2024-01-05 / 10:16
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بدأت ظاهرة التأمين ضد المخاطر و الوفيات تشهد ارتفاعا ملحوظا في المغرب خلال السنوات الأخيرة حيث أضحت ثقافة التأمين تتوسع أكثر فأكثر داخل المجتمع و خاصة الأسر العالية و المتوسطة الدخل.

و في هذا الصدد، أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن أقساط نشاط التكافل بلغت 29 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2023.

و أوضحت الهيئة في إحصائياتها بخصوص وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين برسم النصف الأول من سنة 2023، أن فئة “التكافل العائلي”، المكونة من التأمين على الوفاة، والاستثمار التكافلي وعقود الرأسمال المتغير، تستحوذ على حوالي 90 في المئة من الحجم الإجمالي، في حين أن التأمين على الحرائق والتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية تمثل على التوالي 9,6 و0,8 في المئة.

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