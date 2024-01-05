إيمان باطما: “أشباه الفنانات كيحفرو لختي باش ينهيو مسيرتها”

هبة بريس - القسم الفني

وجهت إيمان باطما، رسالة مؤثرة لشقيقتها الفنانة دنيا باطما، تزامنا مع رفض طلب الأخيرة بمحكمة النقض في قضية حمزة مون بب.

وفي تجوينة نشرتها عبر خاصية “ستوري” في موقع انستغرام، كتبت إيمان: “دنيا أكثر إنسانة تعرضت لجميع أنواع الحكرة والظلم والغدر والافتراء والانتهاك ومازال ثقتها فالله كبيرة لان صوت المظلوم مسموع عند الخالق وقريب ولو جاء الفرج من بعد مدة طويلة، منساوش دموع الوالدة والالم لي كيمرو منو الوالدين ديالنا هاد المدة كلها، ماتخيلوش كيفاش ربي غادي ياخد الحق، كلشي مكتوب”

وأضافت الشقيقة الصغرى لدنيا “شخصيا ثقتي بالله تفوق ثقتي بأي أحد، هاد الأزمة كان لازم توقع باش دنيا تعرف الصادق من الكاذب والخائن والغدار والصديق من العدو ، بزاف لي سقط القناع ديالهم على دنيا لكن مازال لابسينو فسوشال ميديا وبعض العقول الضعيفة لي منهم لي كيهاجمو دنيا غير حيث سمعو من أوباش السوشال ميديا بلا دليل ومازال مصدقينهم، واخا الحقيقة قدام عينيهم بالدليل، منساوش أشباه الفنانات لي كيحفرو وراء الكواليس ولي ليهم دور أساسي وحاولو بكاع الوسائل باش ينهيو مسيرة فنانة قد بنتهم، نساو أنها أم حتى هي وماداروش لا بسنهم لا بولادهم لي يقدر يرجع ليهم كلشي ( كيمثلو على الناس الرقي والوطنية وراه أسماءهم هاد الأيام الأخيرة مدكورة بزاف) (وووو اللائحة طويلة) للأسف”.

وتابعت “عبارة لازم تكون حلقة فأذن كل ظالم ظلم هاد السيدة البريئة ولبسها تهمة من نهار بدات مسيرتها سواء بعيد ولا قريب أو ليه سلطة، أو طعن فعرضها ليومنا هذا وظلم أي إنسان بريء وانتهك حقو سواء عنف لفظي أو جسدي..الدنيا فانية فكن إنسان ولا تنسى إنسانيتك إنما عند الله تجتمع الخصوم..واعلم أن النصر مع الصبر، وان اشتد الكرب فاعلم أن الفرج قريب فلكل حزن نهاية”.

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