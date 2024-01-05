عواصف ثلجية بهولندا… هكذا تتأقلم الجالية المغربية مع الوضع

طارق عبلا_ هبة بريس

هي هولندا، البلد الأوروبي الذي يقع غرب القارة العجوز، يحده شرقا ألمانيا، وغربا وشمالا بحر الشمال، وجنوبا بلجيكا، وهو البلد الذي يتربع على مساحة قدرت بحوالي 41.543 كيلومترا مربعا.

يزخر هذا البلد المتميز بثروات طبيعية، كالغاز والملح والرمل والنفط والحجر الجيري، كما له أراض شاسعة خصبة صالحة للزراعة، ما يميزه هو مناخه الرطب الذي ينتمي الآتي من غرب أوروبا.

خلال هذا الفصل، فصل الشتاء، يعرف هذا البلد الساحر بجماله، موجة برد قارس بثلوج منهمرة ورياح قوية ألزمت المواطنين البيوت بعد أن نصحتهم السلطات المحلية بذلك، وتعتبر عاصفة ” هينك”، من الكوارث الطبيعية التي تخلف خسائر فادحة وتربك حركة السير وتزعج القائمين على تدبير الشأن بهذا البلد، خاصة على مستوى الممتلكات بعد تساقط الأشجار على واجهات السيارات وارتفاع منسوب المياه وغمرها للشرفات والمنازل، إلا أن السلطات الهولندية تواكب الوضع عن كثب وتجند فرق الانقاذ والمراقبة والمواكبة تحسبا لأي طارئ.

هبة بريس من هناك، رصدت جانبا من هذه التحولات التي يعرفها الطقس بهذا البلد، وتداعيات ذلك على الجالية المغربية التي تحاول جاهدة التأقلم مع الظروف المناخية التي ميزها هذه السنة، تساقط الثلوج بوفرة عالية مع هبوط حاد في درجات الحرارة تقارب 7 درجات تحت الصفر.

وهي الأحوال الجوية التي لم تقف سدا منيعا أمام هواة رياضة التزلج الذي يجدون الفرصة مواتية لممارسة هواياتهم المفضلة بعد أن وفرت لهم السلطات كافة متطلبات الحياة، وعملت على تسهيل عملية السير والجولان وإزاحة الثلوج من الطرقات.

كما نقلت الجريدة ارتسامات عدة لمغاربة مقيمين هناك، الذين أجمعوا على أن البلد يعد من البلدان الأوروبية الرائعة لتنوع مشاربه وطيبوبة أهله كبلد للتعايش السلمي وتكريسه لثقافة حقوق الانسان، كما أن القائمين عليه يبذلون جهودا مضاعفة خلال فترة فصل الشتاء حيث الطقس يعرف اضطرابات كثيرة مع انخفاض حاد في درجة الحرارة إلى ما دون الصفر حيث سيستمر التجمد، مما يجعل الجو باردا في جميع أنحاء البلاد.

الجالية المغربية هناك، حاولت التعايش مع الوضع، وهي بدورها أضحت جزءا من هذا النسيج المجتمعي ، إذ تجد الكثير منها رفقة صغارهم، يركبون موجة التحدي لممارسة رياضة التزلج الطبيعي، وفي المقابل تقف السلطات المحلية في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي طارئ قد يشكل خطرا على ممارسي هذه الرياضات، لاسيما مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ مما قد يذيب من سُمك الثلوج وقد يسبب حوادث لاقدر الله.

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