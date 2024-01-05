“البـام” يتوعد المشهرين بسمعة الحزب بـ”المتابعة القضائية”
توعد حزب الأصالة والمعاصرة، المشهرين بسمعة الحزب بالمتابعة القضائية.
وجدد المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير، التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة قياديين بالحزب وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وبخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها، يضيف بلاغ للبام، فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا.
11 تعليقات
على كل من يسئ لسمعة أي حزب دون بينة أن يحاسب..
تحية تقدير واحترام الأحزاب السياسية التي تشتغل بحزم وأمانة..
النزاهة لاتجدها إلا في حزب العدالة والتنمية..
مبدء ربط المسؤولية بالمحاسبة..
المتهم بريء إلى ان تثبت إدانته بمقرر أي حكم نهائي قضائي ..
الأحزاب السياسية تنتقي اناس لا علاقة لها بالاديولوجيات ولا المرجعيات ولا شيء لا تعرف سوى انضمام لحزب من أجل غايات في نفس يعقوب ..
التشهير لحزب ليس فيه أي تهم جريمة ..
يجب المحاسبة ثم الاقالة او الاستقالة ..
من الضروري التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية
يجب خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية
مشكل الأحزاب تستقطب كل من دب و هب دون الاكثرات للسيرة الآتية للمترشحين وغرضها الاخير الظفر بالاصوات لكسب مزيد من المقاعد النخبية فقط، هذا خطأ يؤدى إلى تشويه سمعة الحزب.