طقس الجمعة.. جو بارد و زخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تهم أمطار رعدية الشمال – الغربي، منطقة السايس، الريف، والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بالمناطق الوسطى الواقعة شمال الصويرة.

كما ستلاحظ تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، الريف، والهضاب العليا والتي يتعدى علوها 1800 متر، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية فوق الأطلس، المنطقة الشرقية، الريف، السايس، الواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة.

ويتوقع أيضا أن تهم كتل ضبابية السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و05 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و10 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، فيما ستتأرجح ما بين 10 و16 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون ما بين 10 و17 درجة بالأطلس، الريف وشمال-غرب البلاد، وما بين 16 و22 درجة بالواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي، السهول الشمالية الواقعة غرب الأطلس الكبير وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستتراوح ما بين 25 و32 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال سيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp