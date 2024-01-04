لقاء تواصلي حول تدابير استعمال الموارد المائية بمكناس

ع محياوي _ هبة بريس

ترأس “ عبد الغني الصبار ” عامل عمالة إقليم مكناس اليوم الخميس 05 يناير 2024 بقاعة الإجتماعات بمقر عمالة مكناس ،لقاء تواصلي حول الوضعية المائية بالإقليم، والتدخلات التي من شأنها تعزيز العرض المائي و ترشيد استهلاكه، اللقاء حضره السيد الكاتب العام للعمالة المشهود له بخدماته ، والسيد رئيس مجلس العمالة، رئيس جماعة مكناس ، رئيس قسم الشؤون الداخلية، ورؤساء الأقسام بعمالة مكناس،وممثل وكالة حوض سبو ، ومدير مكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “قطاع الماء “، ووكالة لاراديم والسادة رجال السلطة المحلية، ورؤساء الجماعات الترابية، والمدير الاقليمي للفلاحة.

و في كلمته بالمناسبة أكد العامل عبد الغني الصبار ، على أهمية هذا اللقاء الموسع الذي ينعقد اعتبارا للظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا و المتسمة بقلة التساقطات المطرية و ضعف المخزون المائي بشكل عام على الصعيد الوطني وبالتالي حصول إشكالية ندرة المياه، الشيء الذي يستوجب معه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لترشيد استهلاك المياه و حمايتها من الضياع من أجل ضمان وفرة هذه المادة الحيوية التي تعتبر أساسية للتنمية، وكذا من أجل إعداد خطة عمل ملائمة في مجال الماء وإيجاد الحلول الملائمة لتحدي ندرة المياه.

كما أشار العامل الصبار، في نفس السياق أن هذا اللقاء يأتي تماشيا مع دورية السيد وزير الداخلية حول التدابير والإجراءات اللازمة اتخاذها لمواجهة الجفاف الذي تعرفه بلادنا،حيث تقرر في هذا الاطار عقد اجتماعات بصفة دورية خلال الأسبوع الأول من كل شهر مع كل الشركاء لوضع خريطة محينة لاستهلاك مياه الشرب والسقي و التصدي لأي شكل من أشكال استنزاف الموارد المائية، والعمل على اتخاذ بعض الإجراءات من قبيل المنع الكلي لبعض الاستعمالات منها :

– منع سقي المساحات الخضراء و الحدائق العمومية وتنظيف الطرقات و الفضاءات العمومية بالمياه.

– منع ملء المسابح العمومية و الشخصية لأكثر من مرة في العام.

– منع تربية الأحياء المائية دون استشارة مصالح وزارة الفلاحة.

فيما تم فتح باب النقاش من أجل تبادل وجهات النظر والآراء و عرض مختلف المبادرات و الأفكار التي من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التي تروم بالأساس إلى تدبير إشكالية نقص الموارد المائية لضمان التزود بالماء في ظروف مرضية.

واختتم العامل الصبار الذي يعتبر كفاءة عالية وخبرة في الميدان هذا اللقاء التواصلي بالتأكيد على وجوب عقد لقاءات أخرى مماثلة من أجل التتبع و الأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات و الملاحظات، و خلق لجنة التتبع و إخراج المشاريع المائية الى حيز الوجود و تمكين الدواوير من الماء و العمل على حل مشاكل الساكنة من العطش.

إن العامل الصبار ومنذ تعيينه، على رأس تدبير شؤون هذا الإقليم، وضع دراسة شمولية بمخططات واقعية جعلت السياسة المتبعة حاليا بإقليم مكناس بمختلف المجال تراعي أولويات وحاجيات الساكنة على المدى البعيد، المتوسط والقريب، وبفعل عمله الدؤوب، و المتواصل استطاع عامل صاحب الجلالة على إقليم مكناس أن يجعل هذا الإقليم الفتي يكسب رهان التنمية الحقيقية، يلمس طريقه نحو تحقيق دينامية اقتصادية واعدة وخلال فترة وجيزة وقياسية بدأ التغيير يعرف طريقه نحو الأحسن وفق منهجية استراتيجية تنموية واضحة الملامح و الأهداف تتأسس على التشخيص التشاركي للحاجيات الملحة و الاستعجالية، مشاريع تتجاوب مع طموحات الفئات المستهدفة التي اسهمت في معالجة مجموعة من الاختلالات البنيوية و التصدعات التي يعرفها الجسم الاجتماعي، ما يؤشر على نجاعة الهندسة الاجتماعية التي تم نهجها من لدن الفاعلين و المجهودات التي يبذلها هذا الرجل كإنسان وكرجل سلطة على رأس الإقليم، حيث بمقدور كل مهتم بالشأن المحلي أن يلمس ذلك.

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