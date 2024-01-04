“الاحتلال” يعلن ارتفاع عدد أسراه في قطاع غزة إلى 136

هبة بريس _ وكالات

نقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن ناطق عسكري قوله، إن ثلاثة مستوطنين كانوا مفقودين، يعتبرون الآن أسرى، في قطاع غزة، ليرتفع العدد إلى 136 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم “الجيش”، دانيال هغاري، إن تصنيف المستوطنين الثلاثة كمحتجزين جرى بعد استنفاد عمليات التمشيط والتحقيق، وبعد دراسة كافة السيناريوهات المعقولة والمعلومات الاستخباراتية المتوفّرة”.

وكرر هغاري القول، إن “الجيش” يواصل العمل بكل الجهود الاستخباراتية والعملياتية لخلق الظروف لعودة المحتجزين، مشيرا إلى أن تركيز العمليات ينصب الآن على جنوب قطاع غزة.

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