البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يعود بفوز ثمين من برشيد

حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا أمام مضيفه يوسفية برشيد بهدفين لواحد، اليوم الخميس، لحساب الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

وسجل يوسف أوبابا هدف التقدم لليوسفية في الدقيقة 7، ثم أدرك جمال طاشطاش التعادل للحسنية في الدقيقة 22، قبل أن يوقع السينغالي أسان بيي الهدف الثاني للحسنية في الدقيقة 60.

وضيع يوسفية برشيد ضربة جزاء عبر اللاعب صالح السلامي في الدقيقة 90.

ورفع الحسنية بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد اليوسفية عند 9 نقاط في المركز الأخير.

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