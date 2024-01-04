البطولة الإحترافية.. نهضة بركان يحقق فوزا ثمينا أمام شباب السوالم

فاز نهضة بركان على ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الخميس، ضمن الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

وسجل أهداف نهضة بركان كل من يوسف الفحلي في الدقيقتين 21 و31 (ض.ج) وياسين لبحيري في الدقيقة 23، بينما وقع محمد الخلوي هدف السوالم في ادقيقة 45.

هذا الفوز رفع به نهضة بركان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد شباب السوالم عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

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