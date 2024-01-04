بحضور حكيمي.. أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم للمشاركة في “الكان”

يواصل المنتخب الوطني استعداداته تحسبا لمشاركته في منافسات النسخة المقبلة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستنظم بكوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وقد خاضت النخبة الوطنية حصة تدريبية جديدة اليوم الخميس 4 يناير 2024 بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وتم التركيز خلال هذه الحصة التدريبية على مجموعة من الجوانب التكتيكية و التقنية وتمارين بالكرة.

وتميزت هذه الحصة باستقبال خاص للاعب أشرف حكيمي المتوج مع فريقه باريس سان جيرمان بكأس السوير الفرنسي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp