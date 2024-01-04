إستقبال خاص لأشرف حكيمي في معسكر المنتخب الوطني

حظي الدولي المغربي أشرف حكيمي باستقبال خاص في معسكر المنتخب الوطني المغربي، اليوم الخميس، بعد تتويجه مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر.

وحرصت مكونات المنتخب الوطني على تخصيص استقبال خاص للاعب حكيمي بعد وصوله إلى معسكر الأسود وتتويجه بلقب كأس السوبر الفرنسي، وذلك في أجواء أخوية.

ومعلوم أن أشرف حكيمي توج أمس الأربعاء مع باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز في النهائي على تولوز بهدفين دون رد.

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