البطولة الإحترافية.. الجيش الملكي يفوز على المغرب التطواني ويستعيد الصدارة

حقق الجيش الملكي فوزا هاما أمام ضيفه المغرب التطواني بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

افتتح حمزة إكامان التسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 38، وأضاف أمين زحزوح الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم وقع البديل عبد الفتاح حدراف الهدف الثالث في الدقيقة 87.

واستعاد الجيش الملكي بهذا الفوز صدارة البطولة بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما توقف رصيد “الماط” عند 19 نقطة في المركز السادس.

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