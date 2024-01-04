في غياب النصيري.. إشبيلية يسقط على أرضه أمام أتلتيك بلباو

صعد أتلتيك بلباو للمركز الثالث ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه إشبيلية 2 – صفر يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

ورفع بلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم بلباو في الدقيقة 30 عن طريق ميكيل فيسجا، قبل أن يضيف أيتور باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ومعلوم أن المباراة عرفت غياب الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية بسبب مشاركته مع أسود الأطلس في “الكان”.

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