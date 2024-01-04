ميناء الحسيمة يسجل رقما قياسيا في عدد المسافرين خلال سنة

هبة بريس _ وكالات

بلغ عدد المسافرين الذين مروا عبر ميناء الحسيمة خلال سنة 2023 ما مجموعه 60 ألفا و103 مسافرا.

وأفادت معطيات لإدارة ميناء الحسيمة بأن عدد المسافرين بلغ مستوى قياسيا يعادل نموا بنسبة تقارب 100 في المائة مقارنة مع عدد المسافرين لسنة 2022، والتي استقبل خلالها الميناء ما مجموعه 30 ألفا و58 مسافرا.

وحسب المصدر نفسه، فقد ولج إلى التراب الوطني عبر ميناء الحسيمة خلال سنة 2023 ما مجموعه 29 ألفا و782 مسافرا، بينما غادر عبر الميناء ما مجموعه 30 ألفا و321 مسافرا، مقابل على التوالي دخول 14 ألفا و872 مسافرا ومغادرة 15 ألفا و186 مسافرا خلال سنة 2022.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للمركبات، فقد استقبل ميناء الحسيمة خلال السنة المنصرمة 8 آلاف و220 عربة وافدة، و7 آلاف و432 عربة مغادرة، أي ما مجموعه 15 ألفا و652 مركبة، مقابل 7006 عربة خلال سنة 2022.

في السياق ذاته، أكدت ضابط الميناء رحاب بولمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ميناء الحسيمة شهد خلال سنة 2023 حركة نشطة في السفر ونموا ملحوظا مقارنة مع سنة 2022، معتبرة أن هذا “التحسن الملحوظ” في حركة النشاط المينائي يعزى لعدة عوامل أبرزها الجهود الكبيرة المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية بميناء الحسيمة.

وأضافت أن من بين العوامل المساهمة في زيادة تدفق المسافرين كذلك تعزز الأسطول الذي يؤمن النقل عبر ميناء الحسيمة، لاسيما بدخول سفينة VOLCAN DE TAMASITE ذات القدرة الكبيرة (1500 راكب و 300 عربة) حيز الخدمة خلال فصل الصيف تزامنا مع عملية العبور.

وخلصت إلى أن عدد الرحلات التي سيرها الميناء خلال العام المنصرم بلغ 106 رحلة، أي بنمو بنسبة 45.7 في المائة مقارنة مع سنة 2022، التي سجل خلالها الميناء 70 رحلة بحرية فقط.

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