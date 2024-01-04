تزنيت : وفاة تلميذين غرقا بشاطئ ” سيدي موسى”

2024-01-04 / 22:40
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي تلميذين ،عشية اليوم الخميس 4 يناير الجاري ،مصرعهما غرقا في مياه المحيط الأطلسي على مستوى شاطئ “ سيدي موسى” بالجماعة الترابية اثنين أكلو اقليم تيزنيت،

وكان التلميذين قيد حياتهما، يتابعان دراستهما بالمدرسة العلمية العتيقة أدوز بجماعة أنزي، وفي وقت فراغهما قصدا الشاطئ المذكور من أجل الاستجمام، قبل أن تجرفهما المياه ويختفيان عن الأنظار.

وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان عناصر السلطة المحلية تحت اشراق قائد قيادة أكلو و عناصر القوات المساعدة و فرقة من الدرك الملكي و الوقاية المدنية التي لم تتمكن عناصرها لحدود مساء اليوم العثور على المختفيان بعد عملية البحث و الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث، نظرا لأحوال الطقس الصعبة من رياح شديدة و هيجان أمواج البحر.

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