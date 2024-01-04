إسبانيا.. إضراب يعطل 400 رحلة جوية

2024-01-04 / 21:07
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هبة بريس _ وكالات

ألغت شركة الطيران “إيبيريا” ما يقرب من 400 رحلة جوية في إسبانيا بسبب إضراب موظفيها الأرضيين.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الذي دعت إليه النقابتان الرئيسيتان في البلاد، غدا الجمعة وينتهي في الثامن من يناير، ويشمل جميع الخدمات الأرضية وخاصة لدى مناولي الأمتعة.

وقالت “إيبيريا” في بيان نشر بعد الاجتماع الأخير مع النقابات مساء الأربعاء وانتهى دون الوصول إلى اتفاق، إن هذا التحرك المطلبي أدى إلى إلغاء “أكثر من 400 رحلة جوية”.

وتؤكد شركة الطيران أن عمليات إلغاء الرحلات هذه التي تخص شركة “إيبيريا” وأيضا شركة “إيبيريا إكسبرس” التابعة لها منخفضة التكلفة وفرعها الإقليمي Air Nostrum، ستؤثر على “أكثر من 45000 مسافر”.

ويبرر عمال الخدمات الأرضية في “إيبيريا” حركتهم هذه بسبب قلقهم إزاء الخسارة الأخيرة للعديد من عقود المساعدة في المطارات الرئيسية في البلاد، والتي تديرها مجموعة “Aena” العامة. وقامت هذه الأخيرة بتعيين مقدمي خدمات جدد التزموا بالاستعانة بخدمات العملاء الأرضيين لدى “إيبيريا”، لكن النقابات تخشى تدهور ظروف عملهم.

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