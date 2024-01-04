داعش” يتبنى هجوم كرمان الإرهابي في إيران

2024-01-04 / 20:19
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هبة بريس _ وكالات

تبنى تنظيم “داعش” اليوم الخميس الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان الإيرانية وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين.

وأشار تنظيم “داعش” إلى أن عنصرين منه يدعيان “عمر الموحد” و”سيف الله المجاهد” هما من نفذ عمليتين انتحاريتين في حشود كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وأعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس (4 يناير) يوم حداد عام في البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان، حيث أسفر هذا الهجوم عن 84 قتيلا و284 إصابة، أدخل 195 منها إلى المستشفى، وفق “إرنا”.

من جهته، توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين الإرهابيين قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام بإنزال أشد العقاب.

هذا قال عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس “الدوما” الروسي أدالبي شخاغوشيف إن الهجوم الإرهابي في إيران، جاء نتيجة للفوضى التي خلقتها السياسات الغربية في المنطقة.

ودانت عدة دول عربية الهجوم الذي أودى بحياة العشرات في إيران، إثر تفجيرين استهدفا حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قاسم سليماني

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