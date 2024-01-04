دي بروين مرشح للإنتقال إلى الدوري السعودي

دي بروين مرشح للإنتقال إلى الدوري السعودي

2024-01-04 / 19:52
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كشف تقرير صحفي بريطاني، عن مفاجأة بشأن مستقبل نجم خط وسط فريق مانشستر سيتي كيفين دي بروين.

وقالت شبكة ” سكاي سبورتس ” البريطانية، إن وفد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواصل مع دي بروين.

وأضاف المصدر أن الوفد أبلغ دي بروين أنه يمثل أولوية بالنسبة لهم في الصيف المقبل.

وأتم المصدر أن دي بروين سيكون منفتح في نهاية الموسم لتقييم تفاصيل انتقاله المحتمل إلى السعودية .

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