سوء الأحوال الجوية المرتقبة..دعوة إلى توخي الحذر

هبة بريس _ الرباط

أهابت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بجميع مستعملي الطريق توخي الحذر واليقظة بسبب انخفاض الرؤية أو انعدامها، وذلك على إثر نشرة الطقس الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تهم عددا من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم غد الجمعة.

وحثت “نارسا”، في بلاغ لها، اليوم، مستعملي الطريق على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر، خاصة في ظل الظروف الجوية الصعبة التي من المرتقب أن تمر بها بعض جهات المملكة، داعية سائقي مختلف أصناف المركبات إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية.

ودعت، في هذا الصدد، السائقين إلى إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية، والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية، التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

وأوصت بأخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، مبرزة أن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة، ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب.

كما دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى التخفيض من السرعة، والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق، مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وتجنب السرعة المفرطة غير الملائمة للظروف والأحوال الجوية الصعبة، وإلى ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، لاسيما في الطرق الوطنية والطرق السيارة.

وحثت “نارسا” أيضا، بحسب المصدر ذاته، مستعملي الطريق على اتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا، وتجنب الانزلاق من خلال السياقة بحذر على الطرق المبللة، مع تجنب السرعة الزائدة واستخدام إطارات مطاطية ملائمة، فضلا عن تجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp