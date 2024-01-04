إتفاق يؤخر إلتحاق أونانا بمنتخب الكاميرون إلى ما بعد إنطلاق “الكان”

اتفق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع منتخب الكاميرون على السماح للحارس أندريه أونانا بالبقاء مع الفريق الإنجليزي حتى مواجهة توتنهام هوتسبير قبل اللحاق ببعثة منتخب بلاده المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقالت صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، إن أونانا سيشارك مع مانشستر يونايتد في مواجهة توتنهام يوم 14 يناير المقبل قبل أن يرحل للانضمام إلى قائمة منتخب الكاميرون المشاركة في أمم أفريقيا 2023 والتي سوف تنطلق يوم 13 يناير.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد نجح في مفاوضاته مع الاتحاد الكاميروني لتأخير انضمام الحارس أونانا لمدة أسبوع لينضم إلى الأسود غير المروضة قبل يوم واحد فقط من المواجهة الافتتاحية ضد غينيا في الكان.

وسيسافر أونانا إلى كوت ديفوار مباشرة عقب مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام يوم 14 يناير، وسيكون اللاعب متاحا لمواجهة غينيا والمقرر إقامتها يوم 15 يناير ليخوض مباراتين متتاليتين في أقل من 24 ساعة.

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