الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يعرض الجنسية الروسية على المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش

2024-01-04 / 18:39
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هبة بريس _ وكالات

سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأجانب الذين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم، وذلك في مرسوم أصدره اليوم الخميس بحسب وكالة رويترز.

وجاء في المرسوم ، بحسب الوكالة، أن الأشخاص الذين وقعوا عقودا خلال ما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم. ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم قاموا بالتسجيل في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

وتشمل قائمة المؤهلين، بحسب رويترز، الأشخاص الذين وقعوا عقودا مع الجيش النظامي أو “التشكيلات العسكرية” الأخرى – وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل مجموعة فاجنر الأمنية الخاصة.

ويبدو أن هذا الإجراء يهدف، بحسب الوكالة، إلى خلق حوافز إضافية للأجانب ذوي الخبرة العسكرية لتقديم طلبات للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي.

ولا تنشر موسكو بيانات عن عدد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانبها في أوكرانيا. ومع ذلك، كتبت رويترز في وقت سابق عن كوبيين التحقوا بالجيش مقابل مكافآت تعادل أكثر من 100 مثل متوسط الراتب الشهري الكوبي، وثلاثة أفارقة جندتهم فاجنر، قتل اثنان منهم أثناء القتال.

وسلط تقرير نشره موقع “الحرة” الضوء على “عمليات التجنيد” التي بدأها مرتبطون بموسكو في عدة محافظات سورية، من أجل استقطاب شبان للقتال على الجبهات، وبموجب عقود مقابل مبالغ وإغراءات.

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