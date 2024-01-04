تبون .. الجزائر ستواصل العمل في اتجاه إيجاد حل عادل لقضية الصحراء

هبة بريسر_ الرباط

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده خلال عهدتها الحالية في مجلس الأمن الدولي ستواصل العمل مع شركائها الأفارقة، من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لرفع “الظلم التاريخي” المسلط على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ندوة صحفية مع نظيره السيراليوني جوليوس مادا بيو الذي يؤدي زيارة للجزائر

وقال تبون في هذا الصدد إن الجزائر وسيراليون أن باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي”.

وحول قضية الصحراء المغربية ، أوضح تبون أن الجزائر وسيراليون “سيواصلان العمل في اتجاه إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية”.

وأضاف قائلا: “لقد كانت لنا الفرصة على صعيد آخر لبحث سبل تنسيق المواقف والرؤى حول مسائل الأمن على المستويين الدولي والقاري، خاصة في مجلس الأمن، لتعميق المشاورات وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا، خاصة الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا”.

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