تبون .. الجزائر ستواصل العمل في اتجاه إيجاد حل عادل لقضية الصحراء
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده خلال عهدتها الحالية في مجلس الأمن الدولي ستواصل العمل مع شركائها الأفارقة، من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لرفع “الظلم التاريخي” المسلط على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ندوة صحفية مع نظيره السيراليوني جوليوس مادا بيو الذي يؤدي زيارة للجزائر
وقال تبون في هذا الصدد إن الجزائر وسيراليون أن باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي”.
وحول قضية الصحراء المغربية ، أوضح تبون أن الجزائر وسيراليون “سيواصلان العمل في اتجاه إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية”.
وأضاف قائلا: “لقد كانت لنا الفرصة على صعيد آخر لبحث سبل تنسيق المواقف والرؤى حول مسائل الأمن على المستويين الدولي والقاري، خاصة في مجلس الأمن، لتعميق المشاورات وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا، خاصة الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
25 تعليقات
مجرد تساؤل.
ما هو الهدف من دعوة تبون إلى رئيس سيراليون !!!؟؟؟
تُوجت الزيارة ببيان مشترك جاء في نقطته 21 ما نصه:
” فيما يتعلّق بمسألة الصحراء الغربية، أكّد رئيسا الدولتين على ضرورة استئناف أطراف النزاع للمفاوضات تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل و دائم، يُفضِي إلى تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره، وفقا للوائح ذات الصلة لمجلس الأمن والأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة و الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. كما أكّدا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصّل إلى تسوية سياسية عادلة و دائمة لهذا النزاع.” انتهى الاقتباس
كنت أظن أن سيراليون تعترف بمغربية الصحراء بدلالة فتحها قنصلية في الصحراء.
وسير وجد الحل لراسك راك معيش شعب في ظلمات ثلاتة وفاقد الشيء لايعطيه قالك إيجاد حال انت اكبر مغرق وحفار الحفاري بدعامة من العسكر المسير من طرف خرنسا المستعمرة التي تلاحقكم في كل شيء
الصحراء مغربية رغم أنف الرئيس المنصب من طرف العسكر، لا مفارضات مع مرتزقة انفصاليين، على المغرب الدفاع عن شعب القبائل من أجل تقرير مصيره بالاستقلال عن المستعمر الجزائري و الدفاع عن شعب الازواد و مساندة خليفة حفتر من اجل استرجاع الاراضي الليبية المستعمرة من طرف صنيعة فرنسا و الوقوف مع تونس الشقيقة لتحرير صحرائها الغربية
كمتتبع أرى تفكيك او تقسيم الجي الفرنسية اسهل واسرع من تفكيك اي دولة في المنطقة والسبب بكل بساطة بوجود اولا دولة القبايل في منفى بفرنسا وهي طبعا ورقة بيدي ماماهم فرنسا زايد الطوارق والازاويد الذي بدورهم على استعداد تام بمطالبة الاستقلال عن عصابة العسكر الفرنسية ولا ننسى الاقتحان الداخلي والحراك الشعبي.فقط شماتة العداء ….
انها التجارة يا اخي لقد توصلوا بمال الشعب الجزائري .والقنصلية تبقى قائمة