تبون .. الجزائر ستواصل العمل في اتجاه إيجاد حل عادل لقضية الصحراء
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده خلال عهدتها الحالية في مجلس الأمن الدولي ستواصل العمل مع شركائها الأفارقة، من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لرفع “الظلم التاريخي” المسلط على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ندوة صحفية مع نظيره السيراليوني جوليوس مادا بيو الذي يؤدي زيارة للجزائر
وقال تبون في هذا الصدد إن الجزائر وسيراليون أن باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي”.
وحول قضية الصحراء المغربية ، أوضح تبون أن الجزائر وسيراليون “سيواصلان العمل في اتجاه إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية”.
وأضاف قائلا: “لقد كانت لنا الفرصة على صعيد آخر لبحث سبل تنسيق المواقف والرؤى حول مسائل الأمن على المستويين الدولي والقاري، خاصة في مجلس الأمن، لتعميق المشاورات وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا، خاصة الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
الرئيس تبون رئيس فاشل ولا يعرف كيفية تسيير بلاده
ملقا الحل حتى لبلادو بقا غي الصحرا
ولماذا لا يجد حل للقطاع الفلسطيني
حتى تلقى حل مع جمهورية القبايل بعدا اما المغرب انت ملشي وصي عليه باش تتكلم عليه ايها المعتوه
حتى تلقا حل للطوابير في بلادك عاد شوف غيرك، “كون لخوخ يداوي كون داوا راسو”
Did he know that Sierra Leone position already
can anyone app date this president before start talking
Ok let see iam going slowly
Sierra Leone have consulate in moroccan sahara
Last year in united nations Sierra Leone was a member and still a member support moroccan sahara
Sierra Leone foreign secretary Last year 3 months ago support moroccan sahara
Sierra Leone support all united nations reports like Morocco
SO MR PRESIDENT WHAT IS GOING WITH YOU YOU SOUNDED CONFUSED
السيد كذبون, انت تعلم جيدا ان ملف الصحراء المغربية قدحسم. بدلا من تبذير اموال الشعب الجزائري عليك ان تستسلم وتعطي اولوية لشعبك. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. انتهى الكلام.
متى كان الكرغولي الجزاءري يحل مشاكل العالم يكذب كأنه يشرب الماء ويدعي انه مع الشعوب الضعيفة ولكن لاسف شعبه أضعف من الضعيف ولا يستطيع أن يتحرك الا بإذن شنقريحة اتعجب لهذا المخلوق العجيب كيف يدير الأمور وهو يعلم انه فاسق ولص وخاءن لوطنه الأمم المتحدة لا تحل المشاكل ياغبي بل تفعلها ثم تضع لها سنريوهات قد تطول قرون بدون نتيجة وهل الجزاءر تؤدي ما في ذمتها للمنظمات الدولية ام انها فقط تهرطق وتحدث جعجعة بدون دقيق تبا لبلد لا يستطيع إطعام شعبه
ليت حكام الجزائر الحقيقيين ينتبهون الى انهم بمعاكستهم لوحدة المغرب انما يساهمون في إطالة امد معاناة الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري .. ليتهم يدركون أن حالهم كحال جدي ينطح جلمودا من الصخر متوهما انه سيكسره بينما هو في الحقيقة انما بجهد نفسه ويضيع وقته فيما لا نفع فيه….وليت العقلاء من الجزائريين ياخذون على يدي هذا الرئيس المغلوب على أمره امام جنرالات العسكر المتسلطين على الحكم منذ استقلال البلاد…واخيرا ليت عقلاء المغرب ينبهون الاعلام الماجور المغربي لكي لا يبقى يصب الزيت على النار بالتهكم الرخيص على الاخوة في الجزائر وكاننا نعيش في جنة وهم يعيشون في جهنم ، والحال ان كلا الشعبين يعيش في استعباد لمن ملكوا المال والسلطة…