إستنفار أمني بعد العثور على جثة “أربعيني ” بخريبكة

2024-01-04 / 18:12
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هبة بريس _ خريبكة

علم أنه تم العثور اليوم الخميس على جثة شخص اربعيني “ر.ع” بالحديقة المقابلة لمقر إدارة المجمع الشريف للفوسفاط المحلية بخريبكة.

ونقلت مصادر هبة بريس أنه تم العثور على جثة الهالك بعد انتباه فتاتين لجثة شخص ممددة، بوسط الحديقة إذ جرى اخطار العناصر الأمنية والسلطة المحلية التي حلت بعين المكان للقيام بالمتعين

هذا وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار اخضاعها للتشريح الطبي وتحديد ظروف وأسباب الوفاة.

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