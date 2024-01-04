معسكر إعدادي لمنتخب الشابات استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات المونديال

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، تجمعا إعداديا من 5 إلى 8 يناير الجاري، بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، استعدادا لمباراتي ذهاب وإياب الدور الرابع والأخير من إقصائيات المنطقة الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم كولومبيا 2024، أمام نظيره الإثيوبي.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الإثيوبي ذهابا يوم السبت 13 يناير على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، قبل أن يتوجه إلى أديس أبابا لخوض مباراة الإياب يوم 21 يناير الجاري.

وأضاف المصدر نفسه، أن مدرب المنتخب المغربي، ستيفان نادو، وجه الدعوة إلى 28 لاعبة للمشاركة في هذا التجمع الإعدادي، ويتعلق الأمر بكل من:

1- السويفي إيناس…تولوز الفرنسي

2- تيتاح وصال…الجيش الملكي

3- الشاوني شيماء…سبورتينغ الدار البيضاء

4- العيساوي وصال…سبورتينغ الدار البيضاء

5- أهالي ياسمين…مولنبيك البلجيكي

6- العمراوي أو مايا…ريال صوصيداد الإسباني

7- بوغرين ميسان…ليون الفرنسي

8-شريف دجنة… هيندوفن الهولندي

9-النايني فاطمة الزهراء…هلال تمارة

10-التيحي بيانكا…أيك السويدي

11-نضار إكرام…ريكسيون الإيطالي

12- السهباني عالية…بال السويسري

13-الغزواني فاطمة…سيون السويسري

14-بوسات صوفيا…مونبولي الفرنسي

15-بصير عنبر…بوردو الفرنسي

16-بوسات دانيا…هندوفن الهولندي

17-غارو أصالة…الفتح الرياضي

18-الحناشي إيمان…برايتون الإنجليزي

19-مسناوي سامية…أجاكس الهولندي

20-أيت عمر كوثر…فوتونا سيتارد الهولندي

21-المنتصر نهيلة…مولنبك البلجيكي

22-الكومير كاينة…لنس الفرنسي

23-جبيلو هاجر…الجيش الملكي

24-المداني ضحى…الجيش الملكي

25-العسري زينة…كان الفرنسي

26-زهير ياسمين…روما الإيطالي

27-فيو ميليسي…كليرمون فوت الفرنسي

28-الحمزاوي مينى…ستراسبورغ الفرنسي

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