لبنان.. الآلاف يشيّعون العاروري ورفيقيه في العاصمة بيروت

هبة بريس - وكالات

شيّعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الخميس، نائب رئيس مكتبها السياسي، صالح العاروري، الذي اغتيل في العاصمة اللبنانية بيروت، بصواريخ موجّهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية الثلاثاء.

وشارك الآلاف في تشييع العاروري، ومرافقيه عزام الأقرع ومحمد الريس، في موكب حاشد انطلق من مسجد الإمام عليّ في منطقة الطريق الجديدة في بيروت إلى “مقبرة الشهداء” المجاورة لمخيّم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

ووفق مراسل الأناضول، فإن ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، أمّ المصلين في الجنازة، قبل أن يواروا الراحلين الثرى في “مقبرة الشهداء”.

وحمل المشاركون في التشييع الأعلام الفلسطينية ورايات حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي وردّدوا هتافات التكبير والدعم لعملية طوفان الأقصى و”فلسطين حرة” و”حماس ثورتي” و”يا عاروري بايعناك وبايعنا رجال القسّام”.

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