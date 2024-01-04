لبنان.. الآلاف يشيّعون العاروري ورفيقيه في العاصمة بيروت
شيّعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الخميس، نائب رئيس مكتبها السياسي، صالح العاروري، الذي اغتيل في العاصمة اللبنانية بيروت، بصواريخ موجّهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية الثلاثاء.
وشارك الآلاف في تشييع العاروري، ومرافقيه عزام الأقرع ومحمد الريس، في موكب حاشد انطلق من مسجد الإمام عليّ في منطقة الطريق الجديدة في بيروت إلى “مقبرة الشهداء” المجاورة لمخيّم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.
ووفق مراسل الأناضول، فإن ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، أمّ المصلين في الجنازة، قبل أن يواروا الراحلين الثرى في “مقبرة الشهداء”.
وحمل المشاركون في التشييع الأعلام الفلسطينية ورايات حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي وردّدوا هتافات التكبير والدعم لعملية طوفان الأقصى و”فلسطين حرة” و”حماس ثورتي” و”يا عاروري بايعناك وبايعنا رجال القسّام”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
لقد باعه خونة حزب الشيطان لإسرائيل …من الغباء الثقة في الشيعة الروافض حتى ولو تظاهروا بقتال إسرائيل…عدوهم الأول هم أهل السنة
لا نعرف إلى أي حد ستصل اسرائيل بجرائمها المتواصلة حسبنا الله ونعم آلوكيل ان لله وان اليه راجعون .
ما هذه الوقاحة والتمادي من طرف الصهاينة التي لم تجد ليوقفها عن حدها لا حولة ولا قوة إلا بالله علي العظيم ..
هناك خونة بلغوا عن مكانه حتى وصلوا اليه الصهاينة وقتلوه لا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ..
اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك
كيف وصلت اليه الصهاينة ??يبقى السؤال مفتوحا للنقاش؟؟؟