وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “سوء الأحوال الجوية”
أهابت وزارة التجهيز والماء، اليوم الخميس، بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية وتساقطات ثلجية ومطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بكل من أقاليم تاوريرت وبركان والناظور وكرسيف وفكيك وجرادة ودريوش وصفرو وبولمان وتازة والقنيطرة وورزازات وميدلت وتنغير، وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر بأقاليم إفران وبولمان وكرسيف وتازة وصفرو وميدلت، ونزول أمطار قوية بكل من أقاليم العرائش وطنجة-أصيلة ووزان وتطوان وسيدي قاسم والقنيطرة، ابتداء من ليلة يومه الخميس وإلى غاية يوم الجمعة، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.
وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:
– مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: (17 17 71 37 05)
– مركز الاتصال للطرق السيارة: (50 50)تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
فعلا يجب الاخد بالحيطة والحدر وسماع لي التعليمات الاندارية بحالات الطقس
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك ونشر رحمتك واحيي بلدك الميت
اللهم لاتجعلنا من القوم القانطين وارزقنا غيثا نافعا
اللهم اجعله غيثا نافعا
اللهم نطلب السلامة للجميع بسبب التغيرات الأحوال الجوية ..
ارجوكم الحيطة والحذر من الطريق ولا داعي للسرعة ..
يجب على مستعملي الطريق عدم التهور في الطريق واحترام علامات التشوير ..