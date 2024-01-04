وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “سوء الأحوال الجوية”

2024-01-04 / 16:14
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هبة بريس

أهابت وزارة التجهيز والماء، اليوم الخميس، بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية وتساقطات ثلجية ومطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بكل من أقاليم تاوريرت وبركان والناظور وكرسيف وفكيك وجرادة ودريوش وصفرو وبولمان وتازة والقنيطرة وورزازات وميدلت وتنغير، وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر بأقاليم إفران وبولمان وكرسيف وتازة وصفرو وميدلت، ونزول أمطار قوية بكل من أقاليم العرائش وطنجة-أصيلة ووزان وتطوان وسيدي قاسم والقنيطرة، ابتداء من ليلة يومه الخميس وإلى غاية يوم الجمعة، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

– مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: (17 17 71 37 05)

– مركز الاتصال للطرق السيارة: (50 50)

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