“الكاف” يعلن عن زيادات مهمة في جوائز بطولة أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الخميس 4 يناير 2024، رفع قيمة الجوائز المالية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، المرتقبة في دولة الكوت ديفوار، في الفترة الممتدة ما بين الـ13 يناير و11 فبراير 2024.

واستنادا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فقد تقرر رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 40 في المائة، وبالتالي سيحصل المنتخب المتوج باللقب على جائزة قيمتها 7 ملايين دولار أمريكي، على أن يحصل المنتخب الوصيف على جائزة قيمتها 4 ملايين دولار.

وقال الاتحاد الإفريقي إن المتأهلين إلى دور نصف النهاية سيحصلون على مبلغ 2,5 مليون دولار، بينما يحصل كل فريق بلغ دور ربع النهائي على جائزة قيمتها 1,3 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي: “لقد حقق CAF تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية وجميع المسابقات الأخرى. لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة لكأس الأمم الإفريقية”.

وتابع موتسيبي، حسب ما جاء في بلاغ الكاف: “أنا واثق من أن جزءا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم، وسيفيد أيضا جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم، فضلا عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها”.

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