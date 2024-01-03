حكيمي يتوج مع باريس سان جيرمان بكأس الأبطال الفرنسي

حكيمي يتوج مع باريس سان جيرمان بكأس الأبطال الفرنسي

2024-01-03 / 22:38
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توج الدولي المغربي أشرف حكيمي مع فريقه باريس سان جيرمان بلقب كأس الأبطال الفرنسي، عقب الفوز في النهائي على تولوز بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.

ولعب أشرف حكيمي أساسيا من جانب باريس سان جيرمان، وقدم مردودا مميزا، مساهما بذلك في فوز فريقه وتحقيقه اللقب.

ومعلوم أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وافقت على بقاء اللاعب أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان لخوض نهائي كأس الأبطال قبل الإلتحاق بمعسكر أسود الأطلس تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وسيسافر اللاعب مباشرة بعد نهاية المباراة إلى المغرب من أجل الإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني بمركب محمد السادس.

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