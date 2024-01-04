اشرف حكيمي

حكيمي ينال أفضل تنقيط في “السوبر” قبل إلتحاقه بمعسكر الأسود

2024-01-04 / 11:27
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حصل أشرف حكيمي، على أفضل تنقيط حسب منصة “sofa score” المتخصصة في الاحصائيات، وذلك لحساب مباراة “السوبر” الفرنسي، الذي توج به فريقه باريس سان جيرمان على حساب تولوز (2-0) أمس بملعب “حديقة الأمراء”.

ومنحت المنصة المتخصصة في تقييم اللاعبين أشرف حكيمي علامة 8.8 كأفضل تنقيط بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، رغم أنه لم يسجل ولم يساهم بأي تمريرة حاسمة، الأمر الذي يبرز الدور التكتيكي الهام للدولي المغربي في صفوف الفريق “الباريسي”.

وقدم المصدر نفسه مجموعة من الأرقام المميزة لحكيمي في المباراة، منها تقديمه لثلاث تمريرات مفتاحية، وربحه لتسع ثنائيات من أصل 13 خلال المواجهة، كما أنه لمس الكرة في 117 مناسبة، وكان دقيقاً في %92 من التمريرات.

والتحق أشرف حكيمي، صباح اليوم، بمعسكر المنتخب المغربي في مركب محمد الخامس بالمعمورة، استعداداً لنهائيات كأس أمم إفريقيا، علماً أنه أخر التحاقه بتربص “الأسود” من أجل المشاركة في مباراة الكأس مع فريقه باريس سان جيرمان.

وسيسافر المنتخب المغربي، الأحد المقبل، إلى مدينة سان بيدرو التي ستحتضن مباريات “الأسود” في دور المجموعات، حيث سيجري مباراة ودية هناك الإثنين، بعدما تم إلغاء المباراة الإعدادية أمام غامبيا.

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