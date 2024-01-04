النصر السعودي يحتفي بكريستيانو رونالدو

احتفل نادي النصر، مساء الأربعاء، بمرور عام على ضم محترفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وصل لقيادة العالمي في يناير 2023.

وتعاقد النصر مع رونالدو، في صفقة تاريخية في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وانضم إلى “العالمي” في صفقة انتقال حر.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو شهد لقطات للاعب منذ وصوله الرياض، وأبرز إنجازاته مع الفريق.

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