الفيفا ترفض طلب العصبة الإحترافية حول الميركاتو

رفض الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مقترح العصبة الإحترافية بتمديد فترة الميركاطو الشتوي إلى غاية 11 فبراير القادم الذي يتزامن مع نهاية كاس إفريقيا للامم بكوت ديفوار.

وجاء رفض الفيفا لمقترح العصبة لكونها تاخرت في الإخبار حيث ارسلت خطابها في دجنبر الماضي ما إعتبرته الفيفا وقتا غير كافي لتغيير هذا الموعد وشددت على ان يبقى الموعد في وقته المحدد منذ بداية الموسم الكروي الحالي اي ان ينطلق الميركاطو اليوم الخميس 4 يناير وينتهي في 31 منه.

وجاء إقتراح العصبة الإحترافية بتغيير موعد الميركاطو حتى تتمكن الاندية الوطنية من التعاقد مع لاعبين جيدين من بطولات محلية يشاركون مع منتخباتهم.

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