مورينيو يكشف حقيقة إقترابه من تدريب المنتخب البرازيلي

مورينيو يكشف حقيقة إقترابه من تدريب المنتخب البرازيلي

2024-01-04 / 15:11
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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، حقيقة اقترابه من تولي قيادة منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة.

وارتبطت العديد من الأسماء بقيادة منتخب السيليساو خلال الساعات الماضية، وعلى رأسها مورينيو، بعدما جدد المرشح الأول لقيادة البرازيل كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد لموسم آخر.

وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي عقب تأهل فريقه لربع نهائي كأس إيطاليا بالفوز على كريمونيزي (2-1): “لم يتصل بي أحد، أو بوكيل أعمالي من الجانب البرازيلي لأكون المدير الفني الجديد للسامبا”.

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