الثلوج تحاصر مئات السائقين في السويد والدنمارك

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات المحلية ان مئات السيارات كانت عالقة صباح الخميس في السويد والدنمارك بسبب تساقط الثلوج بغزارة جراء موجة البرد التي تضرب المنطقة، بينما تم إلغاء العديد من رحلات القطارات في النروج.

في السويد تم إرسال أفراد من الجيش لمساعدة فرق الإنقاذ في جهودها لمساعدة سائقي السيارات العالقين بين هوربي وكريستيانستاد في مقاطعة سكين في جنوب البلاد.

عند قرابة الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي تم إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على الطرقات باستثناء سائقي الشاحنات، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ في المكان.

وقالت شرطة المنطقة الجنوبية على موقعها “نحو مئة شخص في نقطة التجمع التي فتحتها بلدية هوربي” حيث وصلت درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر قرابة الساعة 05,00. وأضافت أن ليل الأربعاء الخميس تم تأمين الطعام لهؤلاء الأشخاص و”معالجة بعض الحالات “المرضية”.

وقالت إدارة النقل السويدية إن الثلوج حاصرت امس ما يقارب الف مركبة على هذا الطريق الذي سيظل مغلقا أمام حركة السير حتى صباح الجمعة.

ودعت الشرطة السكان إلى عدم القيادة في المنطقة وكذلك في بعض مناطق الدنمارك.

وينصح السائقون بعدم القيادة في محيط مدينة آرهوس ثاني مدن البلاد (شرق)حيث امتد ازدحام السير لنحو 30 كلم.

وكتبت الشرطة الدنماركية على منصة اكس “الطرقات تسبب مشاكل كبيرة(…) علق العديد من سائقي السيارات في طوابير لعدة ساعات”.

واضافت “لذا فكروا مرتين قبل الخروج ولازموا منازلكم”.

وفي الدنمارك تساقط ما يصل إلى نصف متر من الثلوج، وهو أمر غير مسبوق منذ عام 2011، وفقا لمعهد الأرصاد الجوية DMI.

في النروج في أقصى الشمال، في كاوتوكينو انخفضت الحرارة إلى 41,6 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.

وظلت المدارس مغلقة في عدة بلديات جنوب البلاد بسبب صعوبات التنقل بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأيام الأخيرة، ويتوقع أن يبقى بعضها مغلقا الجمعة.

وطلبت الشرطة من سائقي السيارات في المنطقة عدم القيادة، كما ألغيت جميع رحلات القطارات بين أوسلو وكريستيانساند (جنوب). وفي العاصمة النروجية، يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر السبت.

وفي فنلندا سجل رقم قياسي جديد للبرد في إينونتيكيو (شمال غرب) حيث بلغت درجة الحرارة 42,1 درجة مئوية تحت الصفر.

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