نشرة إنذارية: زخات مطرية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى السبت

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، وزخات مطرية قوية محليا رعدية مرتقبة من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 30 سم) على ارتفاع يتجاوز 1700 متر ستهم، من منتصف ليل يوم غد الجمعة إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت، عمالات وأقاليم إفران، وبولمان، وصفرو، وتازة وميدلت.

وأضافت أن رياحا قوية (من 75 إلى 90 كلم/س)، مرتقبة ، من منتصف ليلة الخميس / الجمعة إلى الساعة الحادية عشرة ليلا ، بعمالات وأقاليم تاوريرت وبركان والناظور وكرسيف وفكيك وجرادة والدريوش وصفرو وبولمان وتازة والقنيطرة وورزازات وميدلت وتنغير.

كما تتوقع المديرية زخات مطرية قوية محليا رعدية (من 25 إلى 50 ملم)، ابتداء من اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة، بعمالات وأقاليم العرائش وطنجة-أصيلة ووزان وتطوان وسيدي قاسم والقنيطرة.

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