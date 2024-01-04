نشرة إنذارية: زخات مطرية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى السبت

2024-01-04 / 14:09
7
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، وزخات مطرية قوية محليا رعدية مرتقبة من اليوم الخميس إلى بعد غد السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 10 إلى 30 سم) على ارتفاع يتجاوز 1700 متر ستهم، من منتصف ليل يوم غد الجمعة إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت، عمالات وأقاليم إفران، وبولمان، وصفرو، وتازة وميدلت.

وأضافت أن رياحا قوية (من 75 إلى 90 كلم/س)، مرتقبة ، من منتصف ليلة الخميس / الجمعة إلى الساعة الحادية عشرة ليلا ، بعمالات وأقاليم تاوريرت وبركان والناظور وكرسيف وفكيك وجرادة والدريوش وصفرو وبولمان وتازة والقنيطرة وورزازات وميدلت وتنغير.

كما تتوقع المديرية زخات مطرية قوية محليا رعدية (من 25 إلى 50 ملم)، ابتداء من اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة، بعمالات وأقاليم العرائش وطنجة-أصيلة ووزان وتطوان وسيدي قاسم والقنيطرة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة.. جمعية تراسل السلطات الجزائرية بخصوص وضعية المغاربة العاملين والمحتجزين

وجدة.. جمعية تراسل السلطات الجزائرية بخصوص وضعية المغاربة العاملين…

2024-01-04 / 15:31
Photo of مرة أخرى.. الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بشوارع الرباط

مرة أخرى.. الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بشوارع الرباط

2024-01-04 / 13:10
Photo of عامل إقليم إفران يترأس لقاء تواصليا حول تدابير استعمال الموارد المائية

عامل إقليم إفران يترأس لقاء تواصليا حول تدابير استعمال…

2024-01-04 / 12:38
Photo of سلا الجديدة.. الكلاب الضالة تغزو المدينة و”غياب” الإنارة يعرض الساكنة للخطر

سلا الجديدة.. الكلاب الضالة تغزو المدينة و”غياب” الإنارة يعرض…

2024-01-04 / 11:30
Photo of البيضاء: تكريم القائد عبد الله بعد سنوات من العمل بمقاطعة عين السبع الحي المحمدي

البيضاء: تكريم القائد عبد الله بعد سنوات من العمل…

2024-01-04 / 10:07
Photo of الرصاص يلعلع بانزكان لايقاف قاصر اعتدى على شرطي بسلاح أبيض

الرصاص يلعلع بانزكان لايقاف قاصر اعتدى على شرطي بسلاح…

2024-01-04 / 09:19
Photo of طقس الخميس.. جو بارد ورياح قوية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. جو بارد ورياح قوية متوقعة بهذه المناطق

2024-01-04 / 09:09
Photo of الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 124 مهاجرا

الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 124 مهاجرا

2024-01-04 / 00:32
Photo of كلميم : عمال وحدة فندقية ” مغلقة ” مشردون منذ جائحة ” كورونا “

كلميم : عمال وحدة فندقية ” مغلقة ” مشردون…

2024-01-03 / 22:57
Photo of اكادير : بلوكاج وارتباك في قطاع سيارات الأجرة

اكادير : بلوكاج وارتباك في قطاع سيارات الأجرة

2024-01-03 / 21:43

‫7 تعليقات

  5. اللهم لاعتراض علا حكم الله هو الرحمان الرحيم بعباده علا ارضه وكل ما يرزقنا به هو ادرى بما ينفعنا او يدرنا

    رد

  7. نسال الله ان يغيثنا غيثا نافع وان يرحمنا ويرحم ارضه وعباده وبهيمته وينشر علينا رحماته

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق