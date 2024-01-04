في غياب لزملائه من الوسط الفني.. تشييع جثمان الراحل “باعزيزي”

هبة بريس - القسم الفني

جرى يومه الخميس، بمدينة الدار البيضاء، تشييع جثمان الفنان الراحل بوجمعة أوجود المعروف بـ”باعزيزي”.

ووري جثمان الفنان الراحل بمقبرة الغفران، بحضور عائلته وجيرانه، وفي غياب لزملائه من الوسط الفني.

هذا وتوفي الفنان “باعزيزي”، بإحدى المصحاب بمدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 83عاما، بعد صراع مع المرض.

والراحل من مواليد الدار البيضاء سنة 1940، اشتغل في المسرح مع البشير لعلج وعبد الرحمان الصويري.

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