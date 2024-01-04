في غياب لزملائه من الوسط الفني.. تشييع جثمان الراحل “باعزيزي”
هبة بريس - القسم الفني
جرى يومه الخميس، بمدينة الدار البيضاء، تشييع جثمان الفنان الراحل بوجمعة أوجود المعروف بـ”باعزيزي”.
ووري جثمان الفنان الراحل بمقبرة الغفران، بحضور عائلته وجيرانه، وفي غياب لزملائه من الوسط الفني.
هذا وتوفي الفنان “باعزيزي”، بإحدى المصحاب بمدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز 83عاما، بعد صراع مع المرض.
والراحل من مواليد الدار البيضاء سنة 1940، اشتغل في المسرح مع البشير لعلج وعبد الرحمان الصويري.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
اللهم ارحمه واغفر له
اللهم ارحمه و اسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين
Llah yrahmo o ywase3 elih meskin
صراحة كان من الفنانين الكبار رحمه الله
ان لله وان اليه راجعون ورحمة الله عليه واسكنه الله فسيح جناته هو وجميع الموسلمين
عيب علا زملائه بعدم الحضور في تشييع جنازة هدا الفنان المحترم ان لله وان اليه راجعون وجله الله في رحمته التي وسعت السماوات والارض
عزائنا واحد في فناننا باعزيزي وجعل الله مثواه الجنة
اللهم ارحمه وارحم موتانا وموة الموسلمين والصبر لاهله ودويه
اللهم ارحمه واغفر له