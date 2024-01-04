واردات المغرب من الحيوانات الحية تقفز إلى 2,64 مليار درهم

2024-01-04 / 13:37
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

سجلت واردات المغرب من الحيوانات الحية ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2023، حيث تضاعفت فاتورة مشتريات المغرب من الحيوانات الحية بحوالي خمس مرات.

و في هذا الصدد، أوضحت بيانات تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب من الحيوانات الحية قفزت إلى 2,64 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 534 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مسجلة زيادة بحوالي 2,11 مليار درهم.

و يسفر مستوى الواردات القياسية من الحيوانات الحية بزيادة الكمية المقتناة التي بلغت إلى أكثر من  60,4  ألف طن في متم نونبر الماضي، مقابل 8,4 آلاف طن في الفترة نفسها من عام 2022.

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