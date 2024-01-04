واردات المغرب من الحيوانات الحية تقفز إلى 2,64 مليار درهم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
سجلت واردات المغرب من الحيوانات الحية ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2023، حيث تضاعفت فاتورة مشتريات المغرب من الحيوانات الحية بحوالي خمس مرات.
و في هذا الصدد، أوضحت بيانات تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب من الحيوانات الحية قفزت إلى 2,64 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 534 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022، مسجلة زيادة بحوالي 2,11 مليار درهم.
و يسفر مستوى الواردات القياسية من الحيوانات الحية بزيادة الكمية المقتناة التي بلغت إلى أكثر من 60,4 ألف طن في متم نونبر الماضي، مقابل 8,4 آلاف طن في الفترة نفسها من عام 2022.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
هذا يعتبر ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2023،
2,64 مليار صراحة راه كثيرة
من 534 مليون إلى 2,64 مليار هذا فرق كبير جدا
Beghina n3erfo l asbab 3lach zee3ma
نحن نعيش زمن الزيادات في كل شيء نتمنى دعم المواطن الضعيف في هده الضروف
حتى الطبيعة لعبت دور كبير في هدا الارتفاع وقلة الامطار نسال الله العفو والعافية